«Спортинг» – фаворит в дерби против «Бенфики». У команды лишь одна победа в чемпионате Португалии после ухода Аморима

«Спортинг» примет «Бенфику» в дерби в рамках 16-го тура чемпионата Португалии.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Спортингу»: на хозяев можно поставить за 2.37. Победа «Бенфики» оценивается в 2.90, ничья – в 3.60.

При этом у «Спортинга» лишь одна победа в чемпионате Португалии после ухода Рубена Аморима. Во всех турнирах у команды четыре поражения, три победы и ничья.

Бенфика не проигрывает в 9 матчах подряд. На непоражение гостей можно поставить с коэффициентом 1.59.

Игра пройдет 29 декабря и начнется в 22:30 мск.

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