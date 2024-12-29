«Спортинг» – фаворит в дерби против «Бенфики». У команды лишь одна победа в чемпионате Португалии после ухода Аморима
«Спортинг» примет «Бенфику» в дерби в рамках 16-го тура чемпионата Португалии.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Спортингу»: на хозяев можно поставить за 2.37. Победа «Бенфики» оценивается в 2.90, ничья – в 3.60.
При этом у «Спортинга» лишь одна победа в чемпионате Португалии после ухода Рубена Аморима. Во всех турнирах у команды четыре поражения, три победы и ничья.
Бенфика не проигрывает в 9 матчах подряд. На непоражение гостей можно поставить с коэффициентом 1.59.
Игра пройдет 29 декабря и начнется в 22:30 мск.
Мбаппе оживает, но все еще ниже ожиданий. Оправдает прогноз букмекеров?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем