На букмекера DraftKings подали коллективный иск за незаконную деактивацию аккаунтов
В федеральный суд штата Массачусетс был подан коллективный иск против букмекера DraftKings.
Беттинг-компанию обвиняют в незаконной деактивации аккаунтов клиентов и удержании их средств. Ведущий истец Эрик Авила утверждает, что в сентябре DraftKings деактивировал его учетную запись, хотя на балансе было 100 долларов.
По его словам, букмекер не объяснил конкретные причины блокировки и сослался на предполагаемое нарушение условий обслуживания. Авила считает, что DraftKings таким образом удерживает миллионы долларов, по праву принадлежащие пострадавшим игрокам.
В иске отмечается, что зачастую букмекер обосновывает деактивацию тем, что у пользователей было несколько аккаунтов. Однако клиенты отрицают эти обвинения и утверждают, что DraftKings не предоставил никаких доказательств в поддержку этих аргументов.
Истцы требуют вернуть удержанные средства и возместить ущерб.
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