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В Москве задержаны организаторы нелегальных азартных игр с доходом в 10 млрд рублей

В Москве задержали организаторов нелегальных азартных игр.

Официальный спикер МВД России Ирина Волк сообщила об аресте 17 человек, занимавшихся подпольным игорным бизнесом. Преступная группа действовала в течение нескольких лет заработала за это время свыше 10 млрд рублей.

По словам Волк, злоумышленники организовали два кол-центра в Москве. Сотрудники их компании обзванивали клиентов, принимали от них ставки, собирали статистику и выплачивали выигрыши. В ходе обысков силовики обнаружили 250 млн рублей.

Один из злоумышленников заключен под стражу, а остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Общественники требуют запретить детскую игру Roblox в России. Зачем и при чем тут лудомания?

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал Ирины Волк
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