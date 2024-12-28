В Москве задержаны организаторы нелегальных азартных игр с доходом в 10 млрд рублей
В Москве задержали организаторов нелегальных азартных игр.
Официальный спикер МВД России Ирина Волк сообщила об аресте 17 человек, занимавшихся подпольным игорным бизнесом. Преступная группа действовала в течение нескольких лет заработала за это время свыше 10 млрд рублей.
По словам Волк, злоумышленники организовали два кол-центра в Москве. Сотрудники их компании обзванивали клиентов, принимали от них ставки, собирали статистику и выплачивали выигрыши. В ходе обысков силовики обнаружили 250 млн рублей.
Один из злоумышленников заключен под стражу, а остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал Ирины Волк
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