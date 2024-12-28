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5.80 – «Ман Сити» финиширует ниже «МЮ» по итогам АПЛ-2024/25

Букмекеры допускают, что «Ман Сити» может выступить хуже «МЮ» в АПЛ-2024/25.

Если «Сити» финиширует ниже «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона, то сыграет коэффициент 5.80. Обратный исход оценивается в 1.10.

После 18 туров «горожане» набрали 28 очков и идут седьмыми в таблице. В последних девяти матчах АПЛ «Сити» потерпел шесть поражений, дважды сыграл вничью и лишь раз победил. 

«МЮ» с 22 баллами находится на 14-й строчке. Рубен Аморим проиграл 4 из 7 первых матчей во главе «МЮ» в АПЛ – это антирекорд клуба.

Ставочная вики Спортса

Вылет «МЮ» и «Сити» – какие шансы? Впервые принимают ставки на тех и других

Опубликовала: Венера Кравченко
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logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
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