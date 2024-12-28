В Азербайджане 6 тиктокеров арестованы за организацию онлайн-казино

В Азербайджане в рамках «операции TikTok» Главного управления по борьбе с киберпреступностью были арестованы шестеро тиктокеров.

Блогерам предъявлено обвинение в организации азартных игр онлайн, а также легализации средств, полученных преступным путем. Сообщается о возбуждении уголовного дела.

Суд принял решение об аресте всех шестерых на четыре месяца. При этом следственные мероприятия продолжаются.

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