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В Азербайджане 6 тиктокеров арестованы за организацию онлайн-казино

В Азербайджане в рамках «операции TikTok» Главного управления по борьбе с киберпреступностью были арестованы шестеро тиктокеров.

Блогерам предъявлено обвинение в организации азартных игр онлайн, а также легализации средств, полученных преступным путем. Сообщается о возбуждении уголовного дела.

Суд принял решение об аресте всех шестерых на четыре месяца. При этом следственные мероприятия продолжаются.

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Маккейн выбыл до конца сезона. Кто теперь главный фаворит на «Новичка года» в НБА?

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Report.az
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