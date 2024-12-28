Январский марафон на NHL и NBA от BetBoom!
Новогодние праздники в самом разгаре, но спортивные матчи и не думали уходить в отпуск. Смотрите матчи с Панариным, Малкиным, Кучеровым? Или же планировали отдохнуть под матчи «Лейкерс», «Буллз»? Участвуйте в акции от BetBoom «Январский марафон», чтобы подогреть свой интерес к матчам.
Для участия в акции, регистрируйтесь на лендинге акции, совершайте ставки на NHL и NBA на сумму от 1000 ₽ с кэфом 1.8 и забирайте свои фрибеты. 9 января за 5 ставок в течение акции все участники получат 500 фрибетов, за 7 ставок – 1000 фрибетов.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем