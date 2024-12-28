Январский марафон на NHL и NBA от BetBoom!

Новогодние праздники в самом разгаре, но спортивные матчи и не думали уходить в отпуск. Смотрите матчи с Панариным, Малкиным, Кучеровым? Или же планировали отдохнуть под матчи «Лейкерс», «Буллз»? Участвуйте в акции от BetBoom «Январский марафон», чтобы подогреть свой интерес к матчам.

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