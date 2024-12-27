«В интернете будут видеть только одну картинку – условного 1xBet. Вся аудитория будет перетекать в нелегальное поле». Николай Оганезов – о запрете рекламы букмекеров
Николай Оганезов рассказал о возможных последствиях из-за запрета рекламы букмекерских компаний в России.
«Пользователи интернета будут видеть только одну картинку – условного 1xBet. И куда они будут обращаться? Где они будут делать ставки? Туда же и пойдут. Вся аудитория – и действующая, и потенциальная – будет перетекать в нелегальное поле.
Какой плюс от этого, от этой идеи, вообще непонятно. Очень хочется услышать мнение авторов таких инициатив, в том числе депутатов Госдумы. Какие положительные последствия они видят? Я, например, никаких. Легальный сектор будет нерентабельным и стремительными темпами пойдет к нулю.
Государство стремится, чтобы как можно меньше вкладывать денег непосредственно в спортивные клубы. Это логично, правильно. Поэтому рассчитывать, что власти подхватят и начнут выделять государственные деньги, нет причин.
У нас сейчас и президент, и министр спорта ставят задачу возвращения в олимпийскую семью, участие во всех международных соревнованиях – это огромные затраты. А при сокращении бюджетов федераций и целевых отчислений это будет все под очень-очень большим вопросом», – сказал советник гендиректора «Фонбет» в интервью Спортсу’’.
Популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений – в большом разговоре о беттинг-индустрии. Что изменил 2024-й?
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