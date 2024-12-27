Николай Оганезов: «С таким уже успехом, как запретить ставки, можно запретить должникам покупать алкоголь. Все посмеются над таким запретом»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов назвал популизмом законопроект о запрете на прием ставок у должников.

«Тот должник, который не хочет выплачивать свои долги, если ему запретить делать ставки, все равно не захочет их закрывать. Он просто пойдет и сделает ставку у нелегала – вот и все. С таким же успехом можно запретить ему покупать алкоголь, не пускать в кино и рестораны. Все просто посмеются над таким запретом.

Если говорить прямо, этот законопроект – с явными признаками популизма. И поэтому, конечно, это все очень хорошо заходит людям. Звучит действительно справедливо и красиво, но никак не привязано к объективной реальности, без какого-либо обоснования и экспертизы возможных последствий.

Все, что касается законодательных инициатив в отношении игорного бизнеса, всегда воспринимается очень хорошо. Если это еще каким-то образом ограничивает и ущемляет, всегда воспринимается на «ура», но, к сожалению, мало кто думает о последствиях, хотя законодатели об этом обязаны думать.

К чему это все может привести? Только к одному: легальный рынок будет сокращаться, целевые отчисления – снижаться, зато мы увидим резкий рост нелегального рынка», – заявил Оганезов в интервью Спортсу’’.

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