«Инициатива однозначно неисполнима. Очень дорого и сложно». Николай Оганезов – о запрете ставок для должников

Николай Оганезов прокомментировал законопроект о запрете на прием ставок у должников.

Ранее в Госдуме предложили запретить делать ставки лицам, в отношении которых ведется производство Федеральной службой судебных приставов – из-за неуплаты алиментов и из-за долгов по штрафам/кредитам.

«Вопрос реализации здесь основной. Сейчас эта инициатива однозначно неисполнима. Потому что у букмекера нет доступа к актуальной базе должников – частная организация просто не имеет права доступа к базе ФССП, там много персональных данных, конфиденциальной информации.

Кроме того, если букмекер даже теоретически получит такой доступ, понадобится по несколько миллионов запросов в день. Современная система не способна обрабатывать такое количество, ее полностью надо будет под это менять – всю эту информатику службы судебных приставов. Очень дорого и сложно. Так что пока это скорее заблуждение некоторых депутатов или того хуже – политический популизм.

И как можно всех должников подогнать под одну гребенку? Есть злостные неплательщики – это один разговор. А есть простые автолюбители, которые не увидели письмо о штрафе и попали на исполнительное производство из-за 500 рублей, их тоже ограничивают. И это еще все.

Когда ты пользуешься законным правом и обжалуешь сам процесс исполнительного производства или появление задолженности, остаешься в должниках до того момента, пока суд не вынесет решение. Причем существует несколько инстанций, апелляции и так далее», – сказал советник гендиректора БК «Фонбет» в интервью Спортсу’’.

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