Рынок азартных игр в Казахстане вырос на 24% за год – до 68 млрд рублей

Объем рынка азартных игр в Казахстане за период с января по сентябрь 2024 года превысил 68 млрд рублей, подсчитал Ranking.

В денежном выражении рынок азартных игр вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Общий объем рынка составил 353,6 млрд тенге (68,3 млрд рублей).

Примечательно, что 60,8% от всего объема услуг в секторе азартных игр Казахстана приходится на иностранных букмекеров.

Ставочная вики Спортса

«Вашингтон» и «Виннипег» – сенсационные фавориты. Как изменились расклады на Кубок Стэнли?