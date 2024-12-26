Рынок азартных игр в Казахстане вырос на 24% за год – до 68 млрд рублей
Объем рынка азартных игр в Казахстане за период с января по сентябрь 2024 года превысил 68 млрд рублей, подсчитал Ranking.
В денежном выражении рынок азартных игр вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Общий объем рынка составил 353,6 млрд тенге (68,3 млрд рублей).
Примечательно, что 60,8% от всего объема услуг в секторе азартных игр Казахстана приходится на иностранных букмекеров.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ranking.kz
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