В 7 из 8 последних матчей между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» было забито 3+ мяча. 1.30 – тотал больше 2,5 голов в предстоящей игре
«Тоттенхэм» примет «Ливерпуль» в 17-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» – фаворит с коэффициентом 1.65. На «шпор» дают 4.90, на ничью – 4.70.
В 7 из 8 последних матчей между этими командами было забито 3+ мяча. Букмекеры уверены, что тренд продолжится: тотал больше 2,5 голов идет за 1.30, а тотал больше 3,5 оценивается в 1.73.
Игра пройдет 22 декабря и начнется в 19:30 мск.
«Ливерпуль» – кошмар для «Тоттенхэма»: две победы за 12 лет, пропускают 18 матчей подряд
Опубликовала: Венера Кравченко
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