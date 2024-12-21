Букмекеры дают 50%, что Джокович не выиграет турнир «Большого шлема» в 2025 году

Букмекеры оценили шансы Новака Джоковича выиграть турнир «Большого шлема» в 2025 году.

Если Джокович возьмет ТБШ в следующем году, сыграет коэффициент 1.85 (50% вероятности). Столько же дают на обратный исход.

В 2024-м Новак завоевал золото Олимпиады в Париже, однако не выиграл ни один ТБШ. В финале «Уимблдона» он уступил Карлосу Алькарасу (6:2, 6:2, 7:6(4)).

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