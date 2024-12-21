У «Лацио» лишь одна победа в последних 5 матчах против «Лечче». Римляне котируются явными фаворитами предстоящей встречи

«Лечче» примет «Лацио» в 17-м туре Серии А.

«Лацио» – явный фаворит с коэффициентом 1.64. На «Лечче» дают 6.00, на ничью – 4.00. При этом у «Лацио» лишь одна победа в 5 последних матчах против «Лечче» (3 поражения и ничья).

В 9 из 10 последних матчей между этими командами происходил обмен голами. В предстоящей встрече на «обе забьют» можно поставить за 1.92.

Игра пройдет 21 декабря и начнется в 22:45 мск.

Ставочная вики Спортса

Опередил даже Шона Дайча. Неужели Гвардиолу все-таки уволят?