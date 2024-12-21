Аргентинский «Индепендьенте» подписал спонсорское соглашение с букмекером Sportsbet. Контракт рассчитан на один год

Игорный оператор Sportsbet стал титульным спонсором «Индепендьенте».

Контракт рассчитан на один год. Брендинг Sportsbet будет представлен на экранах и LED-панелях домашнего стадиона «Либертадорес де Америка», а также будет отражен на игровой форме клуба.

Ранее депутаты Аргентины одобрили в первом чтении законопроект о практически полном запрете на рекламу азартных игр и ставок, включая спортивное спонсорство. Окончательное решение будет принято в марте на следующем заседании парламентариев.

В ноябре Sportsbet подписал спонсорский контракт с Ла Лигой.

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