У дортмундской «Боруссии» нет побед на выезде в этом сезоне Бундеслиги. 1.83 – не выиграют в Менхенгладбахе

Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с менхенгладбахской в 13-м туре.

«Шмели» котируются фаворитами за 2.04. На хозяев можно поставить за 3.50, на ничью – за 4.00. У дортмундцев нет побед на выезде в этом сезоне Бундеслиги. Если «Боруссия» Менхенгладбах не проиграет, зайдет коэффициент 1.83.

Букмекеры считают, что игра получится результативной: на тотал больше 2,5 голов дают 1.46, тотал меньше 2,5 оценивают в 2.70.

Матч пройдет 7 декабря. Начало – в 20:30 мск.

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