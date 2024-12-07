У «Ливерпуля» одна победа в последних 7 матчах в гостях против «Эвертона». 2.55 – «ириски» не проиграют
«Ливерпуль» сыграет в дерби с «Эвертоном» в 15-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.55. На «Эвертон» можно поставить за 6.40, на ничью – за 4.50.
«Ливерпуль» выиграл всего 1 из 7 последних матчей в гостях у «ирисок», 5 из 7 игр завершились вничью, 4 из 7 – со счетом 0:0. На непроигрыш «Эвертона» предлагается коэффициент 2.55, на безголевую ничью – 15.00.
Матч пройдет 7 декабря. Начало – в 15:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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