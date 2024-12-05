Гукеш и Дин Лижэнь завершили 9-ю партию матча за шахматную корону с двумя королями на доске. На это давали коэффициент 20.00

Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь сыграли вничью в 9-й партии матча на первенство мира по шахматам.

Гроссмейстеры сыграли вничью шестой раз подряд. Общий счет в матче остался равным – 4,5 на 4,5.

В конце партии на доске остались два короля без других фигур. На такой итог встречи можно было поставить с коэффициентом 20.00.

10-я партия матча за звание чемпиона мира пройдет 7 декабря.

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