Махачев и Царукян проведут реванш на UFC 311. Ислам – очевидный фаворит у букмекеров
Букмекеры считают Ислама Махачева явным фаворитом в реванше с Арманом Царукяном.
Ислам Махачев и Арман Царукян подерутся за титул в легком весе на турнире UFC 311. Бой пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе.
В 2019 году Ислам победил Армана в поединке на турнире в Санкт-Петербурге.
Букмекеры считают, что новый поединок также завершится победой Махачева – на это дают коэффициент 1.25. В успех Царукяна почти не верят – 4.25.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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