Отчисления от азартных игр для несостоявшихся «Игр дружбы» переведут в Российский спортивный фонд

Владимир Путин постановил перевести целевые отчисления от азартных игр для «Всемирных игр дружбы» в Российский спортивный фонд.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих направление на формирование имущества фонда целевых отчислений от азартных игр, находящихся в распоряжении организатора международных соревнований «Всемирные игры дружбы», – сообщается в указе.

Напомним, проведение «Игр дружбы» было отложено до особого решения президента РФ.

Изначально планировалось, что Игры пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Затем стало известно об их переносе на 2025 год.

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