Отчисления от азартных игр для несостоявшихся «Игр дружбы» переведут в Российский спортивный фонд
Владимир Путин постановил перевести целевые отчисления от азартных игр для «Всемирных игр дружбы» в Российский спортивный фонд.
«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих направление на формирование имущества фонда целевых отчислений от азартных игр, находящихся в распоряжении организатора международных соревнований «Всемирные игры дружбы», – сообщается в указе.
Напомним, проведение «Игр дружбы» было отложено до особого решения президента РФ.
Изначально планировалось, что Игры пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Затем стало известно об их переносе на 2025 год.
Новый спортивный фонд заберет почти все миллиарды букмекеров. Как теперь будут управлять целевыми отчислениями?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: указ президента РФ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости