Новый спортивный фонд заберет почти все миллиарды букмекеров. Как теперь будут управлять целевыми отчислениями?

Разбирается Игорь Сергеев.

В российском спорте грядут большие перемены. Вернее – в структуре его финансирования.

По июльскому поручению президента Владимира Путина создается Российский спортивный фонд, который возьмет на себя основные функции распорядителя деньгами на развитие физической культуры и спорта в стране.

На октябрьском форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» министр спорта Михаил Дегтярев сделал интригующий анонс: формироваться фонд будет за счет отчислений букмекеров.

Сейчас мы увидели юридический сценарий – опубликован законопроект о создании фонда.

На что пойдут букмекерские миллиарды? И самое главное: кто и как будет принимать решение?

Как это работает сейчас?

Российские букмекеры через государственную компанию Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) обязаны переводить часть выручки на развитие профессионального, детско-юношеского и массового спорта.

Процент растет стремительно: еще недавно планировали поднимать с 1,5% до 2% только к 2030-му, но повысили уже в этом году.

ЕРАИ направляет отчисления в спортивные федерации – в зависимости от объема ставок на вид спорта (запомним – это важно).

Федерации обязаны полностью потратить целевые отчисления в течение года со дня поступления средств на расчетный счет: 30% от общего объема отчислений должны идти на развитие детско-юношеского и массового спорта, остальные 70% – профессионального.

Перечень целевых мероприятий с допустимыми лимитами устанавливается приказом Минспорта: от обеспечения визовой поддержки, проезда, проживания и питания спортсменов до «мер стимулирующего характера» для работников федераций.

Сколько вообще делят денег?

Очень много.

В 2021 году общая сумма отчислений равнялась 10 млрд рублей, в 2022-м – 13,8 млрд, в 2023-м – 19,1 млрд, прогноз на 2024-й – более 33 млрд.

А вот так выглядит разбивка по видам спорта.

Общая сумма отчислений будет только расти: на недавнем заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта заявлено о планах по повышению доли отчислений до 2,25% от букмекерской выручки с 2026 года, до 2,5% – с 2028-го.

Но теперь под себя почти все забирает новый государственный фонд – именно ему ЕРАИ будет перечислять процент от ставок на соревнования, организаторами которых не выступали общероссийские спортивные федерации, и которые не были организованы профессиональными спортивными лигами.

То есть фонд заберет себе процент от пари на все зарубежные турниры и события, федерации продолжат получать напрямую целевые отчисления от ставок на внутрироссийские соревнования и и распределять их в установленных лимитах.

Так, Российский футбольный союз будет получать деньги только от ставок на соревнований под своей эгидой (РПЛ, Первая лига и другие), фонд – от всех остальных лиг (АПЛ, Ла Лига и другие).

В сентябре глава Федерации бокса России Умар Кремлев говорил, что 93% ставок в России приходятся на международные турниры, только 7% – на российские.

На октябрьском заседании Совета по спорту министр Михаил Дегтярев озвучил более сдержанные, но не менее внушительные цифры: «Фонд планируется к наполнению прежде всего за счет средств от ставок на зарубежные спортивные события, это порядка 85% от общих поступлений».

Посчитаем: 28 миллиардов из планируемых 33 миллиардов рублей отчислений в 2024 году пошли в фонд, оставшиеся 5 миллиардов – федерациям.

Министр спорта добавил, что полученные средства будут «справедливо и прозрачно распределяться» фондом.

Как это все будет работать?

Начнем со структуры.

Полномочия учредителя фонда будет выполнять Минспорт, он же будет формировать высший орган управления – наблюдательный совет из одиннадцати членов во главе лично с министром спорта. Наблюдательный совет утвердит основной операционный орган – правление. Генеральный директор фонда будет назначаться и сниматься с должности профильным министром.

Деньги будут распределяться на конкурсной основе на финансирование спортивных программ и проектов по следующим направлениям:

– детско-юношеский и массовый спорт;

– новые форматы всероссийских и международных спортивных соревнований и создания (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры;

– организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

– создание условий для занятия населения физической культурой и спортом;

– строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры;

– создание отечественной спортивной продукции, высокотехнологичных спортивных товаров и оборудования.

«Благодаря новому фонду помощь в виде целевых отчислений от азартных игр и других источников (в первую очередь благотворительных) будет направлена преимущественно на развитие детско-юношеского спорта, массового, олимпийцам, паралимпийцам, – говорил министр спорта Михаил Дегтярев на октябрьском заседании Совета по спорту. – Часть средств может пойти на развитие инфраструктуры там, где есть необходимость».

Там же обсуждалось нормативное закрепление «приоритетных направлений развития видов спорта, в первую очередь с точки зрения массовости, доступности». Но пока неясно насколько это будет связано с приоритетами работы фонда.

В любом случае, относительно конкретных проектов пока все довольно абстрактно, Дегтярев рассказал пока только об одном подобном.

Так, за счет средств фонда в следующем году будут проведены детско-юношеские соревнования «Победа», приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Старты пройдут во всех регионах России на трех уровнях – муниципальном, региональном и федеральном.

Условия, порядок и критерии финансирования мероприятий отдельно будут определены Минспорта, как и требования к контролю и отчетности.

Но при этом, уже известно, что для отбора заявок будет создан специальный консультативный орган – экспертный совет, который будет проводит экспертизу конкурсных заявок, определять объем финансирования проектов и участвовать в контроле за их реализацией. Законопроектом предусмотрено, что в экспертный совет будут привлекаться «специалисты в области физической культуры и спорта». Видимо, речь про известных спортсменов, тренеров и спортивных функционеров.

Министр спорта сравнил конкурсную процедуру с отбором проектов в Российском научном фонде, но пока это очень напоминает другой ресурс распределения денег с наблюдательным советом из чиновников и экспертным из профильной сферы – Фонд кино (где-то здесь икнул Евгений Баженов)

«До конца года закон будет принят», – оптимистичен Дегтярев.

Российский спортивный фонд будет разрабатывать программу деятельности на четырехлетний период.

Нас ждут спортивные четырехлетки.

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Фото: РИА Новости /Сергей Пивоваров, Илья Питалев