Гол «Лечче» на последних минутах матча принес игроку «Лиги Ставок» 9,7 млн рублей

Игрок «Лиги Ставок» поставил 5 млн рублей на гол «Лечче» и выиграл 9,7 млн рублей благодаря голу в концовке матча.

В воскресенье, 1 декабря, в европейском футболе было традиционно много матчей с громкими вывесками. Но пользователь «Лиги Ставок» решил сосредоточить свое внимание на игре 14-го тура итальянской Серии А «Лечче» — «Ювентус». «Старая синьора» не пропускала 3 матча кряду, поэтому пари игрока на гол «Лечче» за коэффициент 1,94 выглядел рискованно.

«Ювентус» считался фаворитом и контролировал ситуацию на поле. Гости и забили первыми на 68-й минуте матча. Казалось, все идет к победе «Юве», однако гол в компенсированное время Анте Ребича спас от поражения и «Лечче», и клиента «Лиги Ставок».

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