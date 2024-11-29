ЦУПИС обновил форму авторизации – для входа нужен смс-код. Ранее пользователи могли ввести пароль

Пользователи ЦУПИС смогут заходить на сайт оператора с помощью смс-кодов.

«ЦУПИС обновил форму авторизации — теперь для входа используется код из смс. Ранее пользователи могли использовать пароль (в веб версии), который можно было отправить в бот для подсчета минуса по аккаунтам.

ЦУПИС в последнее время активно борется с такими вещами: добавили детализацию и улучшили фрод. Многие получают баны за вход с других устройств, привязку новых карт и смену данных в личном кабинете», – сообщает телеграм-канал «Кружок Беттинга».

Сотрудничество с ЦУПИС – одно из основных требований для букмекерских компаний, легально ведущих свою деятельность в России. К организации подключены все лицензированные в РФ букмекеры.

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