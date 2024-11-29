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  • «Тоттенхэм» упустил победу над «Ромой», пропустив от Хуммельса на 91-й. В лайве на ничью давали 10.00
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«Тоттенхэм» упустил победу над «Ромой», пропустив от Хуммельса на 91-й. В лайве на ничью давали 10.00

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ромой» в 5-м туре общего этапа Лиги Европы.

Английский клуб упустил победу, пропустив на 91-й минуте – отличился защитник «Ромы» Матс Хуммельс.

В лайве на спасение итальянского клуба давали коэффициент 10.00.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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