Глава ЕРАИ Грачев: «До конца года мы окончательно запустим площадку по борьбе с лудоманией»

Глава ЕРАИ Алексей Грачев рассказал, когда сервис «СтопИгра» для помощи лудоманам заработает в полную силу.

«Единый регулятор взял на себя ответственность открыть площадку по борьбе с лудоманией и ответственной игры.

В будущем, я думаю, что к концу этого года, мы окончательно ее запустим. Появится и реестр, и понимание, как лечить зависимых людей», – сказал Грачев на совещании в Совете Федерации.

Проект «СтопИгра» запустили 1 октября во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт», однако спустя три дня портал оказался недоступен. 11 ноября сайт вновь заработал.

«СтопИгра» — это единый центр помощи по проблемам, связанным с азартными играми. Сейчас на сайте проекта можно пройти тест «на лудомана», ознакомиться с рекомендациями и данными исследований о лудомании. В будущем авторы проекта планируют внедрить горячую линию, помощь психологов и других специалистов.

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