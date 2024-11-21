Карпин-тренер против ЦСКА: был фаворитом всего дважды, а безвыигрышная серия длится уже четыре года

В субботу ЦСКА примет «Ростов» в 16-м туре РПЛ. Для Валерия Карпина это будет 28-й матч против армейцев в качестве тренера. Чаще он встречался только с «Локомотивом» (30 игр).

И если Карпин-игрок был успешен против армейцев (одно поражение в 11 матчах), то Карпин-тренер с ними в основном мучается.

Последняя победа Карпина над ЦСКА – четыре года назад

Если взять соперников, с которыми Валерий Георгиевич провел 10+ матчей, процент побед над ЦСКА – второй с конца (22%). Хуже только в противостоянии с «Зенитом» (21%).

Полная статистика матчей Карпина с армейцами – в графике:

Первая встреча тренера с ЦСКА случилась летом 2009-го. И сразу же шоу: главное дерби России, 70 тысяч болельщиков в «Лужниках», два удаления, пенальти и волевая победа «Спартака». На гол Дейвидаса Шембераса красно-белые ответили дублем Алекса.

За все время тренерской работы в «Спартаке» у Карпина набралось 12 матчей с ЦСКА. Победить удалось лишь трижды, еще два раза – сыграть вничью. Зато самая крупная победа Карпина над армейцами произошла у руля красно-белых – 3:0 в 2013-м. Через полгода после этого Валерий Георгиевич и «Спартак» расстались.

Противостояние возобновилось в сезоне-2017/18, когда Карпин возглавил «Ростов». И сразу же выдал мощный результат. За первые пять матчей с ЦСКА – три победы, одна ничья и лишь одно поражение. Правда, с тех пор «Ростов» не побеждает армейцев 10 матчей подряд. Это худшая безвыигрышная серия Карпина против ЦСКА.

Последняя победа – 3:2 весной 2020-го. Матч получился громким: три пенальти, из них два нереализованных, 10 желтых карточек и два удаления. А победу ростовчанам принес первый после освобождения гол Павла Мамаева. Всего «Ростов» Карпина играл с ЦСКА 15 раз – три победы, пять ничьих и семь поражений.

Клубы Карпина лишь дважды шли фаворитами против ЦСКА

Любопытно, что и «Спартак», и «Ростов» под руководством Карпина лишь по разу котировались фаворитами против армейцев. В обоих случаях его клубы играли дома. В «Спартаке» это было во втором матче после начала тренерской карьеры. Итог – поражение (2:3). А в «Ростове» такое случилось в первом туре нынешнего сезона РПЛ. Результат в этот раз был лучше – ничья (0:0). Получается, что все победы над ЦСКА Карпин одержал в статусе андердога.

В предстоящей встрече на «Ростов» дают целых 4.80, а на ЦСКА – 1.80. При этом армейцы слабо играют после международной паузы, а команда Карпина в последнем туре наконец прервала безвыигрышную серию из семи матчей. Несмотря на очевидный перевес кэфов в сторону ЦСКА, игра кажется не самой предсказуемой.

Почему противостояние Карпина с ЦСКА – сверхпринципиальное?

Карпин не раз говорил, что никогда не возглавит ЦСКА. Такая позиция кажется логичной. «Я спартаковец», – заявлял он. Карпин играл, тренировал и работал гендиректором в «Спартаке». Однако его отношения с армейским клубом – намного глубже. Несколько лет назад мы подробно разбирали их историю.

Если кратко, то в 1988-м Карпина заставили перейти в ЦСКА. «Я служил в армии два года. Первый в Эстонии – это долгая история, хватит для книги, – рассказывал он, – А что касается второго, то однажды после чемпионата среди военных меня заметили и приказом отправили в ЦСКА. Деваться было некуда».

«Меня поставили перед выбором: или ты останешься в ЦСКА, или мы тебя в Сибирь отправим – на самую крайнюю точку зэков охранять», – делился он в более раннем интервью.

За основу армейцев Карпин провел всего три матча: в двух его заменили, в одном он вышел только в концовке. Потом его перевели в дубль. А через два года он транзитом через воронежский «Факел» оказался в «Спартаке».

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Сергей Пивоваров