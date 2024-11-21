  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Директор Olimpbet Гусев о штрафах за прием ставок у детей: «Угрозу вижу пока одну – это возможная ответственность при отсутствии полного контроля со стороны букмекеров»
0

Директор Olimpbet Гусев о штрафах за прием ставок у детей: «Угрозу вижу пока одну – это возможная ответственность при отсутствии полного контроля со стороны букмекеров»

Директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев высказался об инициативе депутатов Госдумы штрафовать букмекеров за прием ставок у несовершеннолетних, должников и недееспособных.

«Угрозу вижу пока одну – это возможная ответственность при отсутствии полного контроля со стороны букмекеров.

Пример – это как раз покупка аккаунта несовершеннолетним и совершение им ставок с купленного аккаунта. Как в этом случае (в случае возникновения такого прецедента) будет действовать регулятор и какие риски есть у букмекера, пока неясно», – заявил Гусев.

Ставочная вики Спортса

Надаль ушел, но оставил великую статистику: 112:4 и аномальные коэффициенты

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Ставки на сегодня
Индустрия
Ставки на спорт
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
$11,6 млрд – ежегодный оборот нелегального рынка азартных игр в Стамбуле
сегодня, 14:31
Директор Olimpbet Гусев: «Торговля аккаунтами БК может привлекать не только «охотников за бонусами», но и подростков, стремящихся обойти возрастные ограничения»
сегодня, 13:16
Дмитрий Сергеев о штрафах за прием ставок у детей: «В чем смысл инициативы? Если несовершеннолетний возьмет аккаунт папы и начнет играть, – как мы это увидим?»
сегодня, 12:19
Букмекер Caesars установил 48 терминалов самообслуживания для приема ставок в общественных местах в Вашингтоне
сегодня, 11:57
Ван Нистелрой стал фаворитом на пост тренера «Ковентри». Клуб идет 17-м в Чемпионшипе
сегодня, 11:24
Аудитория казино в России выросла на 35% за год. В 2024-м игорные зоны посетили более 1,2 миллиона человек
сегодня, 10:41
$81,9 млрд – общемировой объем рынка азартных игр за 2023 год. К 2030-му рынок вырастет в 2 раза (RM)
1сегодня, 09:59
«Анора» с Эйдельштейном, Борисовым и Серебряковым – фаворит «Оскара» в номинации «Лучший фильм»
1сегодня, 09:05
Николай Оганезов – об отчислениях букмекеров спортивным федерациям и лигам: «Одних это подтолкнет к большей маркетинговой активности, других же, возможно, приведет к стагнации»
сегодня, 08:36
Букмекеры не сомневаются, что «Локомотив» выиграет Западную конференцию КХЛ. У ярославцев 25 побед в 30 матчах регулярки
7сегодня, 07:47
Ко всем новостям
Последние новости
Winline подарит скидку на такси всем болельщикам Winline матча тура Спартак – Локомотив
сегодня, 13:56Промо
Выбери первого участника Фонбет Матч Звезд КХЛ 2025!
сегодня, 12:43Промо
Турнир БЕТСИТИ Fight Nights 126 пройдет в Москве!
вчера, 14:00Промо
Оставь победный прогноз на Лигу Чемпионов и участвуй в розыгрыше 3 720 000 фрибетов от BetBoom!
вчера, 13:22Промо
Овечкин забил 940 голов в НХЛ с учетом плей-офф. Букмекеры считают, что он не забросит 1000 шайб в лиге до конца карьеры
28вчера, 08:48
«Я забил гол, а мой вратарь хотел меня убить». Экс-игрок «Интера» Хименес – о договорных матчах в Италии в нулевых
819 ноября, 10:40
«Битва на Урале»: вечер профессионального бокса в Челябинске при поддержке БК “Мелбет”
18 ноября, 14:32Друзья сайта
Картина с Евгенией Медведевой выставлена на благотворительном аукционе
18 ноября, 13:35Друзья сайта
Казахстанских букмекеров предупредили о внеплановых проверках из-за жалоб граждан, которым запрещено участвовать в азартных играх
17 ноября, 15:49
Италия – Франция: бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Дешама
17 ноября, 07:00Друзья сайта