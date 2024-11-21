Директор Olimpbet Гусев о штрафах за прием ставок у детей: «Угрозу вижу пока одну – это возможная ответственность при отсутствии полного контроля со стороны букмекеров»

Директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев высказался об инициативе депутатов Госдумы штрафовать букмекеров за прием ставок у несовершеннолетних, должников и недееспособных.

«Угрозу вижу пока одну – это возможная ответственность при отсутствии полного контроля со стороны букмекеров.

Пример – это как раз покупка аккаунта несовершеннолетним и совершение им ставок с купленного аккаунта. Как в этом случае (в случае возникновения такого прецедента) будет действовать регулятор и какие риски есть у букмекера, пока неясно», – заявил Гусев.

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