Испания вырвала победу у Швейцарии на 93-й минуте. В лайве на испанцев давали кэф 14.50

Испания обыграла Швейцарию (3:2) в 6-м туре группового этапа Лиги наций.

Испанцы забили победный мяч на третьей компенсированной минуте – с пенальти отличился Брайан Сарагоса.

В лайве на победу Испании можно было поставить за 14.50.

Испания набрала 16 очков и заняла первое место в группе. Швейцария с 2 очками стала последней.

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