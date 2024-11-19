Испания вырвала победу у Швейцарии на 93-й минуте. В лайве на испанцев давали кэф 14.50
Испания обыграла Швейцарию (3:2) в 6-м туре группового этапа Лиги наций.
Испанцы забили победный мяч на третьей компенсированной минуте – с пенальти отличился Брайан Сарагоса.
В лайве на победу Испании можно было поставить за 14.50.
Испания набрала 16 очков и заняла первое место в группе. Швейцария с 2 очками стала последней.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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