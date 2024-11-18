Владимир Познер – о букмекерах: «В казино не хожу, ставок не делаю. Но не вижу ничего плохого в существовании таких организаций»
Владимир Познер рассказал о своем отношении к азартным играм.
— Вас пригласил комментировать финал Итогового турнира букмекер BetBoom. Согласно последним соцопросам, многие россияне негативно относятся к букмекерам, хотя различные отчисления, которые платят букмекерские компании, существенно поддерживают спорт в России. А какое ваше личное отношение к этой индустрии?
– Я — не игрок. В казино не хожу, ставок не делаю. Но азарт свойственен многим, и я ничего не вижу плохого в существовании организаций, которые удовлетворяют эту страсть, – заявил телеведущий.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
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