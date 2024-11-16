Букмекеры считают, что Трент перейдет в «Реал» следующим летом. Контракт защитника истекает в конце сезона
Букмекеры считают, что Трент Александер-Арнолд перейдет в «Реал» летом 2025 года.
Контракт защитника с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2025 года. Стороны до сих не продлили соглашение. На переход Трента в «Реал» следующим летом можно поставить за 1.50.
Если англичанин уйдет в мадридский клуб в зимнее трансферное окно, сыграет коэффициент 5.00. На то, что Трент проведет сезон-2025/26 в составе «Ливерпуля», дают 2.50.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «че поставить»
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