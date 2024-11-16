Дрейк поставил 450 тысяч долларов на то, что Джонс нокаутирует Миочича на UFC 309

Дрейк сделал крупную ставку на бой Джон Джонс – Стипе Миочич на UFC 309.

Рэпер поставил 450 тысяч долларов на победу Джонса нокаутом. Потенциальный выигрыш составит более 900 тысяч долларов.

Титульный бой между Джонсом и Миочичем станет главным событием UFC 309. Турнир пройдет в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке.

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