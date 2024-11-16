Дрейк поставил 450 тысяч долларов на то, что Джонс нокаутирует Миочича на UFC 309
Дрейк сделал крупную ставку на бой Джон Джонс – Стипе Миочич на UFC 309.
Рэпер поставил 450 тысяч долларов на победу Джонса нокаутом. Потенциальный выигрыш составит более 900 тысяч долларов.
Титульный бой между Джонсом и Миочичем станет главным событием UFC 309. Турнир пройдет в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: соцсети Дрейка
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