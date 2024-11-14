Казахстан не забил ни в одном из 4 матчей при Черчесове. 2.00 – забьют Австрии

Казахстан встретится с Австрией в 5-м туре группового этапа Лиги наций.

Сборная Казахстана провела 4 матча под руководством Станислава Черчесова, и ни разу не забила. Команда сыграла 0:0 с Норвегией, после чего всухую проиграла трижды подряд – Словении (0:3 и 0:1) и Австрии (0:4). Это худшая безголевая серия сборной с 2013 года.

Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что Казахстан забьет Австрии. На очередной матч без гола можно поставить за 1.81.

Игра пройдет 14 ноября и начнется в 18:00 по московскому времени.

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