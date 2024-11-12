Камбэк «Атлетико» в добавленное время спас экспресс клиента BetBoom на исходы матчей Лиги Чемпионов с кэфом 1268! Беттор выиграл более 2 500 000 рублей со ставки в 2 000!

Прошлая среда завершилась удачно для клиента BetBoom. Он собрал экспресс на исходы матчей Лиги Чемпионов. Интересно, что беттор взял в купон все семь поздних игр ЛЧ. Итоговый коэффициент экспресса составил 1268.21. Клиент BetBoom выиграл 2 536 415 рублей со ставки всего в 2 000!

Отметим, что беттор предугадал несколько не самых очевидных исходов среди противостояний Лиги Чемпионов. «РБ Зальцбург» стартовал в ЛЧ с трех сокрушительных поражений от аутсайдеров. Тем не менее клиент BetBoom взял их гостевую победу в матче против «Фейеноорда», который лишь раз потерял очки в турнире. Коэффициент на данный исход был 5.41. В итоге «Зальцбург» уверенно выиграл матч со счетом 1:3. Также интересным был выбор беттора победы «Интера» в противостоянии против «Арсенала». Несмотря на преимущество лондонцев по игре, матч завершился со счетом 1:0 в пользу миланцев. Победу принес Чалханоглу, реализовав пенальти в конце первого тайма.

Купон клиента BetBoom имел все шансы сорваться в противостоянии между ПСЖ и «Атлетико». Несмотря на слабую игру мадридцев в этом сезоне ЛЧ, беттор предположил, что подопечные Симеоне смогут одолеть парижан в гостях. Матч стартовал не в пользу клиента BetBoom – в самом начале встречи ПСЖ вышел вперед.

Но затем в первой же голевой атаке «Атлетико» сравнял счет. Несмотря на быстрый ответный гол, больше у гостей в атаке не получилось практически ничего. Следующий удар по воротам соперника «Атлетико» нанес через 70 минут игрового времени. Матч шел к ничьей и рисковал сорвать экспресс клиента BetBoom. Но исход купона решил нападающий мадридцев Анхель Корреа. На последних секундах матча он забил победный мяч в ворота парижан. Интересно, что в этом сезоне на счету Корреа всего три гола. И все они были забиты на последних минутах матчей, став решающими. Перфоманс аргентинца принес «Атлетико» победу в матче, а клиенту BetBoom более 2 500 000 рублей выигрыша!