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«Кливленд» победил во всех 11 матчах на старте сезона НБА. 19.00 – станут чемпионами

«Кливленд» начал сезон НБА с 11 побед подряд.

До «Кавальерс» лишь 11 команд в истории начинали сезон с победной серии 11-0.

Букмекеры дают коэффициент 1.30 на 12-я победу «Кливленда» подряд – на выезде над «Чикаго Буллс».

За 19.00 можно поставить на то, что команда станет чемпионом НБА в сезоне-2024/25.

Ставочная вики Спортса

«Тоттенхэм» доигрался до катастрофы: на «Ипсвич» прошел двузначный кэф, лондонцы рухнули на десятое место

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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