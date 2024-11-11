«Кливленд» победил во всех 11 матчах на старте сезона НБА. 19.00 – станут чемпионами
«Кливленд» начал сезон НБА с 11 побед подряд.
До «Кавальерс» лишь 11 команд в истории начинали сезон с победной серии 11-0.
Букмекеры дают коэффициент 1.30 на 12-я победу «Кливленда» подряд – на выезде над «Чикаго Буллс».
За 19.00 можно поставить на то, что команда станет чемпионом НБА в сезоне-2024/25.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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