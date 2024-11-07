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В Турции будут штрафовать клубы и лишать очков за рекламу нелегальных букмекеров

Федерация футбола Турции будет наказывать футбольные клубы за рекламу нелегальных букмекеров.

По данным Hurriyet Daily News, первый штраф за рекламу нелегальных операторов составит чуть менее 60 тысяч долларов. За повторное нарушение клуб оштрафуют на 150 тысяч, за третье – на 300 тысяч долларов.

Последующие нарушения приведут не только к штрафу в размере 300 тысяч долларов, но и к лишению трех очков в лиге.

Нововведение коснется клубов турецкой Суперлиги. В будущем ФФТ может распространить требования на все профессиональные лиги в стране.

Объем нелегального игорного рынка в Турции оценивается в 2,9 миллиарда долларов.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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