Букмекеры сняли с линии матч Россия – Бруней. Соперник отправит в Краснодар второй состав
Сборная России сыграет против второго состава Брунея.
Российские букмекеры перестали принимать ставки на игру. На прошлой неделе на успех команды Валерия Карпина с форой (-7,5) давали коэффициент 1.90.
Бруней располагается на 183-й строчке в рейтинге ФИФА. Товарищеский матч запланирован на 15 ноября, игра пройдет в Краснодаре.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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