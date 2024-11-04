Букмекеры сняли с линии матч Россия – Бруней. Соперник отправит в Краснодар второй состав

Сборная России сыграет против второго состава Брунея.

Российские букмекеры перестали принимать ставки на игру. На прошлой неделе на успех команды Валерия Карпина с форой (-7,5) давали коэффициент 1.90.

Бруней располагается на 183-й строчке в рейтинге ФИФА. Товарищеский матч запланирован на 15 ноября, игра пройдет в Краснодаре.

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