Игрока «Крузейро» подозревают в манипуляциях со ставками. Форвард удалился на 3-й секунде матча с «Атлетико Паранаэнсе»
Игрока «Крузейро» подозревают в причастности к манипулированию на ставках в букмекерских компаниях.
Бразильский нападающий Рафа Силва был удален через 3 секунды после начала матча с «Атлетико Паранаэнсе» в 31-м туре чемпионата. Игрок ударил соперника локтем в область чуть ниже шеи.
Подразделение по обеспечению честности бразильской футбольной конфедерации (CBF) посчитало этот фол нетипичным, поэтому попросила аналитическую компанию Sportradar предоставить отчет по ставкам на игру «Атлетико Паранаэнсе» – «Крузейро».
Если отчет Sportradar укажет на подозрительные ставки, CBF передаст информацию в такие органы, как Федеральная полиция и Высший суд спортивного правосудия.
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