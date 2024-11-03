Игрока «Крузейро» подозревают в манипуляциях со ставками. Форвард удалился на 3-й секунде матча с «Атлетико Паранаэнсе»

Игрока «Крузейро» подозревают в причастности к манипулированию на ставках в букмекерских компаниях.

Бразильский нападающий Рафа Силва был удален через 3 секунды после начала матча с «Атлетико Паранаэнсе» в 31-м туре чемпионата. Игрок ударил соперника локтем в область чуть ниже шеи.

Подразделение по обеспечению честности бразильской футбольной конфедерации (CBF) посчитало этот фол нетипичным, поэтому попросила аналитическую компанию Sportradar предоставить отчет по ставкам на игру «Атлетико Паранаэнсе» – «Крузейро».

Если отчет Sportradar укажет на подозрительные ставки, CBF передаст информацию в такие органы, как Федеральная полиция и Высший суд спортивного правосудия.

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