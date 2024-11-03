«Барселона» победила с форой (-2,5) в 5 матчах подряд. 1.69 – продление тренда в игре с «Эспаньолом»

«Барселона» сыграет в дерби с «Эспаньолом» в рамках 12-го тура Ла Лиги.

«Барселона» – явный фаворит за 1.09. Победа «Эспаньола» оценивается в 27.00. Ничья доступна за 14.00.

Сине-гранатовые выиграли последние 5 матчей с форой (-2,5). На это в предстоящей игре можно поставить за 1.69.

Матч пройдет 3 ноября и начнется в 18:15 мск.

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