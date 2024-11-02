Правительство Великобритании не будет повышать налоги на азартные игры
В Великобритании отказались от планов по повышению налогов в игорной отрасли.
Правительство страны опубликовало бюджет на 2025 год, из которого следует, что налог на азартные игры останется в существующих рамках от 15% до 50% для офлайн-сектора и 21% для онлайн-гемблинга.
«Мы ясно дали понять, что любое повышение налогов в настоящее время ударит по клиентам, задушит рост, поставит под угрозу рабочие места и усилит небезопасный, нерегулируемый рынок нелегальных азартных игр. Правительство прислушалось к нашим членам, нашло правильный баланс и отклонило призывы сторонников запрета азартных игр поставить под угрозу рабочие места и экономический рост», – заявил Грэйнн Херст, генеральный директор Британского совета по ставкам и азартным играм.
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