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  • «Атланта» Миранчука сыграет с «Интер Майами» Месси во втором матче серии плей-офф МЛС. 1.50 – гол россиянина или аргентинца
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«Атланта» Миранчука сыграет с «Интер Майами» Месси во втором матче серии плей-офф МЛС. 1.50 – гол россиянина или аргентинца

«Атланта» принимает «Интер Майами» во втором матче серии плей-офф МЛС.

Команды играют до двух побед. В первом матче выиграл «Интер Майами» – 2:1. Команда Лионеля Месси котируется фаворитом предстоящей встречи за 1.90. На «Атланту» Алексея Миранчука предлагается 3.50. Ничья оценена в 4.30.

Букмекеры дают коэффициент 1.50 на то, что россиянин и аргентинец забьют хотя бы один мяч на двоих в матче.

Матч состоится 3 ноября и начнется в 2:00 мск.

Ставочная вики Спортса

Та самая серия «Спартака» без побед над ЦСКА: кто был фаворитом, а когда она чудом не прервалась

Опубликовала: Венера Кравченко
logoМЛС
logoЛионель Месси
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logoАлексей Миранчук
logoИнтер Майами
logoАтланта Юнайтед
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