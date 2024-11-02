«Атланта» Миранчука сыграет с «Интер Майами» Месси во втором матче серии плей-офф МЛС. 1.50 – гол россиянина или аргентинца

«Атланта» принимает «Интер Майами» во втором матче серии плей-офф МЛС.

Команды играют до двух побед. В первом матче выиграл «Интер Майами» – 2:1. Команда Лионеля Месси котируется фаворитом предстоящей встречи за 1.90. На «Атланту» Алексея Миранчука предлагается 3.50. Ничья оценена в 4.30.

Букмекеры дают коэффициент 1.50 на то, что россиянин и аргентинец забьют хотя бы один мяч на двоих в матче.

Матч состоится 3 ноября и начнется в 2:00 мск.

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