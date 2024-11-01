«Миннесота» Капризова сыграет с «Тампой» Кучерова. 1.42 – в матче будет гол россиянина
«Миннесота» встретится с «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризова занимает 3-е место в списке бомбардиров лиги с 18 очками. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров идет пятым с 17 баллами.
Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.02 на то, что россиянин наберет минимум одно очко в игре, 1.40 – минимум два, 2.65 – минимум три.
За 1.42 можно поставить на гол россиянина в матче.
Игра состоится 2 октября и начнется в 03:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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