1.85 – Аморим продержится на посту тренера «МЮ» дольше тен Хага

Британские букмекеры открыли специальную линию, посвященную работе Рубена Аморима в «МЮ».

За 1.85 можно поставить на то, что португальский специалист продержится на посту главного тренера «Юнайтед» дольше Эрика тен Хага. Голландец руководил командой с апреля 2022-го по октябрь 2024 года – 850 дней.

Такой же коэффициент – 1.85 – дают на то, что Аморим проработает в «МЮ» меньше, чем тен Хаг.

Ставочная вики Спортса

Чернявский надеется на гол Барко, «Зенит» прервет суперсерию Махачкалы, Кордоба опять забьет. Прогнозы авторов Спортса на РПЛ