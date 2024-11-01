1.85 – Аморим продержится на посту тренера «МЮ» дольше тен Хага
Британские букмекеры открыли специальную линию, посвященную работе Рубена Аморима в «МЮ».
За 1.85 можно поставить на то, что португальский специалист продержится на посту главного тренера «Юнайтед» дольше Эрика тен Хага. Голландец руководил командой с апреля 2022-го по октябрь 2024 года – 850 дней.
Такой же коэффициент – 1.85 – дают на то, что Аморим проработает в «МЮ» меньше, чем тен Хаг.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал «че поставить»
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