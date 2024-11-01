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Три букмекерских фаворита «Мастерса» в Париже на дошли до 1/4 финала. Зверев – новый фаворит

Карлос Алькарас проиграл Юго Эмберу в 1/8 финала «Мастерса» в Париже.

До турнира фаворитами «Мастерса» котировались Янник Синнер и Алькарас (оба – по 3.10), третьим у букмекеров шел Даниил Медведев. Ни один из них не дошел до 1/4 финала.

Перед четвертьфиналами фаворитом турнира котируется Александр Зверев – на его успех дают коэффициент 3.30.

Ставочная вики Спортса

«Спартаку» тяжело в гостях у ЦСКА – в РПЛ побед нет с 2017 года. Прервет ли Станкович серию?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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