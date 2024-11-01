Три букмекерских фаворита «Мастерса» в Париже на дошли до 1/4 финала. Зверев – новый фаворит
Карлос Алькарас проиграл Юго Эмберу в 1/8 финала «Мастерса» в Париже.
До турнира фаворитами «Мастерса» котировались Янник Синнер и Алькарас (оба – по 3.10), третьим у букмекеров шел Даниил Медведев. Ни один из них не дошел до 1/4 финала.
Перед четвертьфиналами фаворитом турнира котируется Александр Зверев – на его успех дают коэффициент 3.30.
«Спартаку» тяжело в гостях у ЦСКА – в РПЛ побед нет с 2017 года. Прервет ли Станкович серию?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости