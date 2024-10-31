20-летний петербуржец украл деньги из кассы магазина и проиграл их на ставках

Житель Санкт-Петербурга украл деньги из сейфа магазина, в котором работал, и проиграл на ставках.

По версии следствия, 28 апреля 2024 года 20-летний обвиняемый, являясь старшим кассиром-комплектовщиком, похитил 39 тысяч рублей из центрального сейфа крупной продуктовой сети, расположенного на складе в одном из зданий по улице Малая Бухарестская.

Украденные деньги петербуржец проиграл на ставках в букмекерской компании.

Уголовное дело направлено прокуратурой района во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

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