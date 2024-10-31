Букмекер Betsson сделал клубную остановку «Интера» в Милане
Букмекер Betsson переделал автобусную остановку в Милане.
Спонсор «Интера» сделал остановку в клубных цветах, разместив на ней логотип команды и свой брендинг.
В июле «Интер» подписал 4-летний контракт со шведской компанией, специализирующаяся на азартных играх, включая казино, покер и ставки на спорт.
По данным Corriere dello Sport, соглашение приносит «нерадзурри» около 30 млн евро в год, включая бонусы.
Фото: соцсети Betsson.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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