«Ньюкасл» – букмекерский фаворит матча с «Челси» в Кубке лиги. У клуба 1 победа в 6 последних играх

«Ньюкасл» примет «Челси» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

Три дня назад, 27 октября, команды встречались в рамках АПЛ – «Челси» победил со счетом 2:1.

«Ньюкасл» выиграл 1 из 6 последних матчей – у «Уимблдона» (1:0) в Кубке лиги – но котируется фаворитом сегодняшней встречи за 2.60. На победу «Челси» дают 2.65, на ничью – 3.55.

Матч состоится 30 октября и начнется в 22:45 мск.

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