  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Локомотив» с отрывом лидирует в Западной конференции, но котируется андердогом против СКА
0

«Локомотив» с отрывом лидирует в Западной конференции, но котируется андердогом против СКА

СКА примет «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Ярославля лидирует в Западной конференции с 36 очками. Отрыв от идущего вторым СКА – 5 баллов.

Букмекеры считают петербуржцев фаворитами сегодняшней встречи за 2.16. На победу «Локомотива» дают 2.90, на ничью – 4.20.

Матч пройдет 30 октября и начнется в 19:30 мск.

Ставочная вики Спортса

Кто идет в РПЛ: взлетели шансы «Балтики», «Сочи» тормозит, в «Торпедо» и «Арсенал» до сих пор верят меньше

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoЛокомотив
logoСКА
logoКХЛ
Ставки на спорт
Ставки на хоккей
Ставки на сегодня
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Капризов лидирует в гонке бомбардиров НХЛ. 5.30 – любой из россиян выиграет «Арт Росс Трофи»
14 минут назад
Овечкину осталось 37 шайб до Гретцки. Букмекеры уверены, что рекорд падет
6сегодня, 07:57
«Фонбет» и «Лига Ставок» вошли в топ-10 крупнейших рекламодателей России в интернете
1сегодня, 07:36
«Балтбет» стал пятым российским букмекером, на сайте которого можно купить лотереи
2вчера, 15:44
«Амур» не забивает в КХЛ 187 минут подряд. 0:15 – общий счет 3 последних матчей
3вчера, 13:59
Винисиус – фаворит на получение «Золотого мяча» в 2025 году. Мбаппе – 2-й у букмекеров, Родри – вне топ-10
96вчера, 12:47
«Аугсбург» 15 лет не побеждает дома в Кубке Германии. 2.80 – «Шальке» не проиграет
вчера, 11:50
В Казахстане выявили почти 2 тысячи сайтов, содержащих признаки интернет-казино
вчера, 10:51
Букмекеры ждали от Соболева минимум 8 голов в сезоне РПЛ после перехода в «Зенит». Сейчас ждут в 2 раза меньше
4вчера, 09:48
В России начали принимать ставки на нового тренера «МЮ». Аморим из «Спортинга» – с отрывом главный претендент
6вчера, 08:56
Ко всем новостям
Последние новости
Количество ставок на НФЛ в Великобритании и Ирландии выросло на 60% за год (Entain)
вчера, 13:33
Со 2 по 9 ноября в Серпухове пройдет женский чемпионат России по боксу. БК «Лига Ставок» впервые выступит генеральным партнером турнира
вчера, 09:19Реклама
Борьба за плей-офф 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET в самом разгаре!
28 октября, 14:29Реклама
«Краснодар» оторвется от «Зенита» на 3 очка, если победит «Крылья» за 1.86
228 октября, 14:25
Ван Нистелрой – главный претендент на пост тренера «МЮ», Аморим – 2-й, Саутгейт – 3-й, Хави – в топ-5 у букмекеров
4128 октября, 12:10
Во Франции могут легализовать онлайн-казино
27 октября, 20:26
«ПСЖ» и «Марсель» забивали меньше 4 голов в 9 и 10 последних очных матчей. 1.60 – продление тренда
27 октября, 19:23
«Рома» сыграла вничью на выезде в 4 матчах подряд в Серии А. 3.30 – продление серии в игре с «Фиорентиной»
27 октября, 17:27
«Интер» – «Ювентус»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита Дерби Италии
27 октября, 09:45Реклама
«Спартак» не выигрывает на выезде в 7 из 8 последних матчей в РПЛ. 1.55 – победа над «Пари НН» в гостях
327 октября, 08:37