«Локомотив» с отрывом лидирует в Западной конференции, но котируется андердогом против СКА

СКА примет «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Ярославля лидирует в Западной конференции с 36 очками. Отрыв от идущего вторым СКА – 5 баллов.

Букмекеры считают петербуржцев фаворитами сегодняшней встречи за 2.16. На победу «Локомотива» дают 2.90, на ничью – 4.20.

Матч пройдет 30 октября и начнется в 19:30 мск.

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