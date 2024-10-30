«Локомотив» с отрывом лидирует в Западной конференции, но котируется андердогом против СКА
СКА примет «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Ярославля лидирует в Западной конференции с 36 очками. Отрыв от идущего вторым СКА – 5 баллов.
Букмекеры считают петербуржцев фаворитами сегодняшней встречи за 2.16. На победу «Локомотива» дают 2.90, на ничью – 4.20.
Матч пройдет 30 октября и начнется в 19:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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