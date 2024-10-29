Букмекеры ждали от Соболева минимум 8 голов в сезоне РПЛ после перехода в «Зенит». Сейчас ждут в 2 раза меньше

Букмекеры снизили ожидания от результативности Александра Соболева в сезоне РПЛ.

Нападающий «Зенита» еще ни разу не отличился в этом чемпионате.

После перехода в клуб из Санкт-Петербурга букмекеры давали коэффициент 1.85 на то, что Соболев забьет минимум 8 мячей в сезоне РПЛ.

После 6 матчей форварда в РПЛ без голов планку снизили в два раза. На то, что Соболев забьет хотя бы 4 мяча в чемпионате, можно поставить за 1.65.

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