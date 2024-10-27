«ПСЖ» и «Марсель» забивали меньше 4 голов в 9 и 10 последних очных матчей. 1.60 – продление тренда
«Марсель» примет «ПСЖ» в 9-м туре Лиги 1.
Парижане котируются фаворитами за 1.88. На хозяев можно поставить за 4.20, на ничью – за 4.00.
«ПСЖ» и «Марсель» сыграли с тоталом меньше 3,5 голов в 9 из 10 последних очных матчей. На это в предстоящей встрече предлагается коэффициент 1.60.
Игра пройдет 27 октября и начнется в 22:45 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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