«ПСЖ» и «Марсель» забивали меньше 4 голов в 9 и 10 последних очных матчей. 1.60 – продление тренда

«Марсель» примет «ПСЖ» в 9-м туре Лиги 1.

Парижане котируются фаворитами за 1.88. На хозяев можно поставить за 4.20, на ничью – за 4.00.

«ПСЖ» и «Марсель» сыграли с тоталом меньше 3,5 голов в 9 из 10 последних очных матчей. На это в предстоящей встрече предлагается коэффициент 1.60.

Игра пройдет 27 октября и начнется в 22:45 мск.

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