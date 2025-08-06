«Фонбет» передал информацию о матче «РВЧеллендж» – «Звезда» в компетентные органы. Игра могла иметь договорной характер

В БК «Фонбет» прокомментировали информацию о том, что кубковый матч между «РВЧеллендж» и «Звездой» Санкт-Петербург (1:4) мог быть договорным.

В пресс-службе букмекерской компании рассказали Ставкам на Спортсе’’, что передали информацию о матче в компетентные органы.

Напомним, ставки на игру 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России были отменены из-за подозрения в договорном характере встречи.