Дегтярев о РСФ: «Все, кто занимается делом, продолжат получать средства от букмекеров. Остальные могут искать деньги в других местах – у нас свободная страна»

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что каждый рубль из Российского спортивного фонда должен быть направлен на развитие спортсменов.

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта Михаил Дегтярев.

Деньги из фонда будут перечислять в спортивные федерации и лиги согласно критериям Минспорта на конкурсной основе. Ранее букмекеры направляли целевые отчисления напрямую лигам и федерациям пропорционально объему ставок на определенный вид спорта.

– Любопытно узнать, что будет считаться для федерации плюсом в конкурсе – успешность, медалеемкость, популярность вида или, наоборот, наличие резервов роста?

– Сейчас эксперты работают над тем, как правильно оценить «удельный вес» различных параметров. Но я уже упоминал, что есть три столбовые дороги: детско-юношеский спорт, массовый спорт и адаптивный спорт – в первую очередь с учетом спортивной реабилитации ветеранов СВО. В этих рамках возможны варианты: массовость, география, спортивный результат.

И да, мы должны видеть, что каждый рубль из фонда потрачен на спортсменов и приносит «непоправимую» пользу российскому спорту. Бояться никому не надо. Все прекрасно знают свои светлые и темные стороны.

Все, кто занимается делом – детьми, инвестициями в будущее, – продолжат получать средства. Все, кто занимался непонятно чем, могут искать деньги в других местах. У нас свободная страна, – заявил Дегтярев.